Пилот исключил вероятность смерти собаки на борту самолета из-за переохлаждения

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Заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что собака, которая умерла на борту самолета, следовавшего рейсом Челябинск — Москва, не могла замерзнуть в полете.

По мнению специалиста, в багажном отсеке нет такого холода, как в пространстве вне самолета.

Собеседник «ВМ» также исключил вариант разгерметизации багажного отсека. По его словам, любые запахи из багажного отделения моментально проникают в салон.

Сытник отметил, что собаку также не могли перевозить в негерметичном отсеке.

— Если собаку поместили в негерметичный отсек, то это надо быть совсем безбашенным. Но туда нет доступа ни пассажирам, ни грузчикам. В багажном отсеке воздуха должно хватать, он одинаково поступает что в пассажирский салон, что в багажные отсеки, — заметил специалист.

Он уточнил, что авиакомпании четко прописывают правила перевозки животных. Причину стоит искать на том этапе, когда животное попадает в самолет или когда его выгружают, уверен Сытник.

— Может быть, ее просто прибили где-то, уронили или еще что-то. По климатическим условиям собака погибнуть не должна была. А если было вмешательство, где-то ее бросили, то это другой вопрос, — резюмировал собеседник «ВМ».

Сообщения о смерти собаки породы американский булли стало известно днем 13 мая. Во время полета питомец находился в багажном отсеке, поэтому владелица обнаружила его без признаков жизни уже после посадки в аэропорту Шереметьево. «Аэрофлот» проводит проверку по факту гибели животного из-за переохлаждения на борту самолета, следовавшего рейсом Челябинск — Москва.