ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Воздушно-космические силы России ликвидировали штабы терробороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что российская авиация уничтожила три командных пункта украинской армии и поразила 52 района сосредоточения живой силы и техники.

Российская армия также уничтожила склад боеприпасов под Харьковом и более 300 националистов.

Ракетные войска РФ, в свою очередь, ликвидировали 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения силы и техники и пять вражеских артиллеристских подразделений, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.