Мужчина устроил стрельбу в Мытищах и ранил брата жены
В ходе семейного конфликта во дворе дома в подмосковных Мытищах мужчина выстрелил в свою жену и ее брата. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Ранение получил москвич 1994 года рождения, он был госпитализирован.
После инцидента стрелявший сразу сел в машину и скрылся с места происшествия. После этого по адресу немедленно выехали сотрудники полиции, сейчас они ищут нападавшего, передает телеканал 360.
В конце апреля житель Подмосковья, который открыл огонь по приехавшим убрать шлагбаум инспекторам, был арестован.
Задержанный 45-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство пятерых сотрудников управления экологии и административно-технического надзора Солнечногорска. Ранее, 27 апреля, обвиняемый не только открыл огонь по инспекторам, но и поджег их машину, предварительно облив ее бензином. Уточняется, что несколько выстрелов попали по машине пострадавших, им удалось быстро покинуть место происшествия.