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Мужчина устроил стрельбу в Мытищах и ранил брата жены

Антон Махов
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в Мытищах и ранил брата жены
Фото: МВД

В ходе семейного конфликта во дворе дома в подмосковных Мытищах мужчина выстрелил в свою жену и ее брата. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Ранение получил москвич 1994 года рождения, он был госпитализирован.

После инцидента стрелявший сразу сел в машину и скрылся с места происшествия. После этого по адресу немедленно выехали сотрудники полиции, сейчас они ищут нападавшего, передает телеканал 360.

В конце апреля житель Подмосковья, который открыл огонь по приехавшим убрать шлагбаум инспекторам, был арестован.

Задержанный 45-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство пятерых сотрудников управления экологии и административно-технического надзора Солнечногорска. Ранее, 27 апреля, обвиняемый не только открыл огонь по инспекторам, но и поджег их машину, предварительно облив ее бензином. Уточняется, что несколько выстрелов попали по машине пострадавших, им удалось быстро покинуть место происшествия.

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