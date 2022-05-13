Шольц заявил, что ФРГ не приемлет навязанный Украине мир на российских условиях

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что ФРГ не примет мира на Украине, если Россия будет диктовать свои условия. Об этом он заявил в пятницу, 13 мая.

— Для меня неприемлем навязанный Украине мир, — заявил Шольц.

Он добавил, что разрешения российско-украинского конфликта можно будет добиться только в том случае, если обе стороны придут к взаимопониманию.

Канцлер также сообщил, что Берлин продолжит поставлять оружие Киеву, однако это не должно быть причиной конфронтации между Россией и НАТО.

Шольц подытожил, что последствия сложившейся в мире ситуации будут ощущаться спустя целый век, передает ТАСС.

13 мая президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ обсудил ситуацию на Украине. Путин рассказал Шольцу о принятых мерах по обеспечению безопасности мирного населения, а также проинформировал его об успешной эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь».