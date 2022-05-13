Шольц заявил, что ФРГ не приемлет навязанный Украине мир на российских условиях
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что ФРГ не примет мира на Украине, если Россия будет диктовать свои условия. Об этом он заявил в пятницу, 13 мая.
— Для меня неприемлем навязанный Украине мир, — заявил Шольц.
Он добавил, что разрешения российско-украинского конфликта можно будет добиться только в том случае, если обе стороны придут к взаимопониманию.
Канцлер также сообщил, что Берлин продолжит поставлять оружие Киеву, однако это не должно быть причиной конфронтации между Россией и НАТО.
Шольц подытожил, что последствия сложившейся в мире ситуации будут ощущаться спустя целый век, передает ТАСС.
13 мая президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ обсудил ситуацию на Украине. Путин рассказал Шольцу о принятых мерах по обеспечению безопасности мирного населения, а также проинформировал его об успешной эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь».