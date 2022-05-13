В регионах 5,5 миллиона пассажиров воспользовались «Тройкой» с начала года

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С начала 2022 года 5,5 миллиона пассажиров в регионах оплатили проезд с помощью карты «Тройка». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил руководитель Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Цифровизация общественного транспорта в регионах — задача, которую поставил президент РФ. Сегодня билетная система на базе «СберТройки» действует уже в 19 городах и областях страны. Мы видим, что пассажиры оценили ее удобство: за 4 месяца 2022 года по «Тройке» проезд оплатили 5,5 миллиона раз, — рассказал глава департамента.

В ведомстве добавили, что «СберТройка» сейчас работает над внедрением карты в других регионах и создает новые решения для упрощения оплаты проезда, сообщает Telegram-канал дептранса.

Ранее в пятницу департамент транспорта подвел итоги опроса среди пользователей карты «Тройка». Опрос проводился в рамках программы лояльности «Город». Стало известно, что для 86 процентов жителей столицы метро — самый быстрый и удобный способ передвижения по городу. А 74 процента москвичей выбирают подземку для поездок на работу и домой.