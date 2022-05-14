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Псаки возмутила американцев, некорректно ответив на вопрос

Лейла Алиева
В мире
Псаки возмутила американцев, некорректно ответив на вопрос
Фото: whitehouse

Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки вызвала шквал негатива в свой адрес после неоднозначного ответа на вопрос журналиста про нехватку детских молочных смесей в США в пятницу, 13 мая.

Один из журналистов на брифинге спросил у Псаки о том, что делать родителям, если не получается найти молочную смесь для питания ребенка. Пресс-секретарь посоветовала обратиться к педиатру в случае, если здоровье малыша в опасности.

Многие американцы посчитали ответ циничным и решили, что администрация президента отмахнулась формальной фразой вместо того, чтобы решать проблему с поставками детских продуктов.

Дефицит молочных смесей в США оценивается в 40-50 процентов. Крупные торговые сети начали нормировать отпуск в одни руки, уточняет РИА Новости.

5 мая администрация Соединенных Штатов Америки объявила о том, что действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет должность, которую она занимала почти полтора года. Ее место займет 44-летняя Карин Жан-Пьер.

«Вечерняя Москва» рассказала, что известно о новой представительнице администрации президента США и о том, изменит ли ее назначение риторику Белого дома.

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