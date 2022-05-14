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Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии с 56,09 процента голосов

Полина Долганова
В мире
Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии с 56,09 процента голосов
голосование

Алан Гаглоев одержал победу на президентских выборах в Южной Осетии и набрал 56,09 процента голосов после подсчета всех бюллетеней. Об этом стало известно в субботу, 14 мая.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, за бывшего главу Южной Осетии Анатолия Бибилова проголосовали 40,09 процента избирателей, передает РИА Новости.

Накануне Бибилов сообщил, что референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации пройдет 17 июля 2022 года. Он будет проходить в рамках вопроса «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

По словам Бибилова, шаги в направлении объединения с Россией необходимо делать совместно с российским руководством, так как решение данного вопроса не должно зависеть исключительно от Южной Осетии.

В апреле Анатолий Бибилов рассказал, что в Южной Осетии могут состояться два референдума. Первый будет посвящен вхождению в состав Российской Федерации, а второй — воссоединению с Северной Осетией. Он отметил, что подобные примеры объединения российских регионов уже имеются.

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