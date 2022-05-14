Праздничные мероприятия пройдут в Москве в честь 87-летия столичного метро

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Московский метрополитен отпразднует 87 лет 15 мая. В честь события на разных станциях подземки пройдут многочисленные праздничные мероприятия.

Столичное метро было открыто в 1935 году. В 2022 году 87 лет со дня открытия подземки отметят 67 тысяч сотрудников и миллион пассажиров.

В честь праздника 14 и 15 мая на Кольцевой линии метро пассажиры смогут проехать на любом из семи существующих типов поездов, которые будут ходить против часовой стрелки.

13 мая на третьем пути станции «Партизанская» началась выставка исторических вагонов. Она продлится до 16 мая.

Кроме того, с 14 до 23 мая на той же станции москвичи смогут увидеть ретросхемы метро, а в переходе между «Пушкинской» и «Чеховской» состоится выставка фотографий станций БКЛ.

15 мая на станции «Парк Культуры» жители столицы смогут увидеть перформанс, в рамках которого будет воссоздан день открытия метро 87 лет назад.

Поздравить подземку с праздником горожане могут на странице департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в социальной сети «ВКонтакте». Лучшие поздравления появятся на Смоленском метромосту, рассказали на официальном сайте мэра города.

До этого сообщалось, что в акции «Дни исторического и культурного наследия», которая пройдет 21 мая в столице, примут участие 73 музея и выставочных зала, два культурных центра, два парка и пять библиотек. Горожане смогут посетить выставки, кинопоказы, искусствоведческие лекции, а также уроки по истории и другим дисциплинам. При этом будут доступны разнообразные квесты и многое другое.