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В музеях столичных школ пройдет день открытых дверей

Полина Долганова
Город
В музеях столичных школ пройдет день открытых дверей
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Городская акция «Я поведу тебя в музей» состоится в Москве 18 мая. Мероприятие приурочено к Международному дню музеев.

В акции будут принимать участие музеи столичных школ, которые координирует Московский центр «Патриот.Спорт».

— Благодаря проекту «Я поведу тебя в музей» москвичи всех возрастов смогут познакомиться с экспозициями, послушать лекции, увидеть творческие выступления и убедиться в том, что школьный музей — это современное образовательное пространство, — рассказал директор центра Марат Кучушев.

К настоящему моменту к акции присоединились свыше 150 школ Москвы. Жители города смогут посетить более 200 мероприятий, среди которых будут экскурсии, концерты и открытые уроки, рассказали на официальном сайте мэра города.

Накануне в Музее Победы прошла церемония награждения лауреатов Ежегодного фестиваля воспитательных практик «Классный час в школьном музее». Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе учреждения. Приз зрительских симпатий достался еще четырем учителям из разных образовательных учреждений. Так, например, 10 тысяч человек отдали свои голоса за урок «В единстве наша сила» педагога школы № 1498 «Московская Международная Школа» Анны Кибакиной.

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