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Террасы на крышах обновленных кинотеатров откроют в Москве 14 и 15 мая

Полина Долганова
Город
Террасы на крышах обновленных кинотеатров откроют в Москве 14 и 15 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Чонгарский бульваре, дом 7 Карта всех событий

Сеть районных центров «Место встречи» запускает программу мероприятий, которая начнется с открытия террас на крышах Москвы. В 2022 году таких точек в городе будет девять.

— Ежегодное открытие крыш — действительно знаковое для нас событие, своеобразный символ прихода настоящей теплой весны и, конечно, неотъемлемая часть проекта «Место встречи», — рассказал управляющий партнер компании ADG group Григорий Печерский.

Торжественное открытие террас состоится 14 и 15 мая. Программа будет включать многочисленные шоу, арт-классы и турниры для всей семьи.

Крыши районных центров, которые будут открыты, располагаются по таким адресам, как «Место встречи Ангара» на Чонгарском бульваре, дом 7; «Место встречи Нева» на улице Беломорской, дом 16а; «Место встречи Эльбрус» на Кавказском бульваре, дом 17, и другие, подытожили в Департаменте строительства Москвы.

Недавно жителям столицы рассказали, как проследить за выполнением имеющихся требований у дополнительных летних точек общепита: летних кафе и ларьках в парках.

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