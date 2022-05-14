Андрей Бочкарев: Готовность девяти станций Большого кольца составляет 70 процентов
В субботу, 14 мая, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев осмотрел ход работ на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро. Она входит в состав восточного участка, состоящего из четырех станций («Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики»).
На «Кленовом бульваре» идет возведение конструкций станционного комплекса, частичное технологическое оснащение станции и монтаж систем подачи высокого напряжения. Также строители приступили к монтажу эскалаторов, которые доставят пассажиров на платформу «Кленового бульвара».
— Завершаем строительство внешних сетей, — продолжил Андрей Бочкарев. — Вскоре начнем полное инженерное оснащение станции.
На участке от «Кленового бульвара» до «Текстильщиков» поезда будут ходить в двухпутном направлении. Все тоннели пройдены.
Со станций восточного участка Большого кольца метро можно сделать пересадку на радиальные линии и МЦД.
— На всех станциях восточного участка завершается возведение основных конструкций, выполняются работы по возведению внутренних стен и перегородок, продолжается отделка пассажирских зон и обратная засыпка котлованов, — сообщил заммэра. — Готовность участка — 73 процента.
Всего на Большом кольце откроются девять станций БКЛ метро — семь новых, из них три в составе северо-восточного участка («Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща») и четыре — в составе восточного («Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники», «Текстильщики»), а также две реконструированные станции, ранее входившие в состав Каховской линии («Каширская», «Варшавская»).
По словам Бочкарева, строительные работы завершатся в текущем году, пассажиры поедут по кольцу в следующем году.
В начале месяца мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал планы по дальнейшему развитию МЦД и БКЛ.