Андрей Бочкарев: Готовность девяти станций Большого кольца составляет 70 процентов

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В субботу, 14 мая, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев осмотрел ход работ на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро. Она входит в состав восточного участка, состоящего из четырех станций («Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики»).

На «Кленовом бульваре» идет возведение конструкций станционного комплекса, частичное технологическое оснащение станции и монтаж систем подачи высокого напряжения. Также строители приступили к монтажу эскалаторов, которые доставят пассажиров на платформу «Кленового бульвара».

— Завершаем строительство внешних сетей, — продолжил Андрей Бочкарев. — Вскоре начнем полное инженерное оснащение станции.

На участке от «Кленового бульвара» до «Текстильщиков» поезда будут ходить в двухпутном направлении. Все тоннели пройдены.

Со станций восточного участка Большого кольца метро можно сделать пересадку на радиальные линии и МЦД.

— На всех станциях восточного участка завершается возведение основных конструкций, выполняются работы по возведению внутренних стен и перегородок, продолжается отделка пассажирских зон и обратная засыпка котлованов, — сообщил заммэра. — Готовность участка — 73 процента.

Всего на Большом кольце откроются девять станций БКЛ метро — семь новых, из них три в составе северо-восточного участка («Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща») и четыре — в составе восточного («Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники», «Текстильщики»), а также две реконструированные станции, ранее входившие в состав Каховской линии («Каширская», «Варшавская»).

По словам Бочкарева, строительные работы завершатся в текущем году, пассажиры поедут по кольцу в следующем году.

В начале месяца мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал планы по дальнейшему развитию МЦД и БКЛ.