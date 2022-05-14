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Андрей Бочкарев: Проектирование второго участка Рублево-Архангельской линии выполнят в 2023–2024 годах

Василиса Чернявская 
Город
Андрей Бочкарев: Проектирование второго участка Рублево-Архангельской линии выполнят в 2023–2024 годах
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 14 мая, рассказал о ходе работ на новом направлении в городской подземке. Рублево-Архангельскую линию метро решено возводить в два этапа.

— В рамках первого этапа строим участок длиной свыше 12 километров — от «Шелепихи» Большого кольца до «Липовой рощи». На нем разместится шесть станций, — сообщил заммэра. — Сейчас идет обустройство площадок.

По его словам, строители ведут проходческие работы — строят сразу два тоннеля между будущими станциями «Карамышевская» ​и ​«Звенигородская». Окончание проходки планируется летом.

​— Также приступили к строительству трех станций: «Звенигородская», ​«Карамышевская» и «Бульвар генерала Карбышева. На станциях идет ​обустройство стройплощадок, устройство ограждающих конструкций, ​вынос инженерных сетей и разработка грунта котлованов, — рассказал Бочкарев.

В работе и примыкание к станции «Народное ополчение» Большой кольцевой линии метро. Здесь будет пересадка на новую ветку городской подземки.

— Параллельно ведем проектирование второго участка, который пройдет от «Липовой рощи» до «Рублево-Архангельской», — отметил заммэра. — На пути строителей будет много различных инженерных коммуникаций: систем водо- и газоснабжения, других сетей, обилие которых есть и в районе МКАД.

По его словам, технические решения займут чуть больше времени. Это связано также со сложной гидрогеологией на участке: при проходке тоннелей строители встретят обводненные участки.

— Проектирование завершится в 2023–2024 годах, — сказал Бочкарев.

Также заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев осмотрел ход работ на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро. Он заявил, что в данный момент завершается строительство внешних сетей, а скоро будет начато полное инженерное оснащение станции.

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