Дерт-парк появится в пойме реки Яузы

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Специалисты Комплекса городского хозяйства организуют трассу для катания на BMX и горных велосипедах в пойме реки Яузы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

Работы будут проводиться в рамках благоустройства территории вдоль Северодвинской улицы нового участка будущего парка «Яуза».

В дерт-парке на правом берегу реки можно будет заниматься слоупстайлом и выполнять акробатические прыжки.

Всего планируется создать пять трасс разного уровня сложности. Общая протяженность линий составит 350 метров. Совокупная площадь спортивного парка достигнет 1,9 тысячи квадратных метров.

Рядом со спортивной зоной также появятся крытые трибуны.

Недавно стало известно, что специалисты завершают реконструкцию футбольного поля с трибунами на 147 мест в 9-м микрорайоне Зеленограда. На футбольном поле будут проводить тренировки, занятия и соревнования окружного, регионального и межрегионального уровней.

14 марта сообщалось, что четыре земельных участка, предназначенных под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, выставили на торги в столице.