Шольц назвал условие для снятия санкций с России

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия не изменила своей позиции по украинскому вопросу. Такое мнение у него сложилось после недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Шольц добавил, что санкционные меры в отношении Москвы могут быть отменены только в том случае, если Россия договорится с Украиной.

— В какой-то момент Россия должна понять, что единственная реальная возможность отмены санкций когда-либо — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир, — отметил канцлер.

Он подытожил, что принимать решения относительно заключения мирного договора должна Украина, так как Германия не может вести переговоры от лица киевской власти, передает РИА Новости.

13 мая президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ обсудил ситуацию на Украине. Путин рассказал Шольцу о принятых мерах по обеспечению безопасности мирного населения, а также проинформировал его об успешной эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь».