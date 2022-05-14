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Грушко: Конец ЕС наступит с началом процедуры вступления Украины

Полина Долганова
В мире
Грушко: Конец ЕС наступит с началом процедуры вступления Украины
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что если ЕС одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, то объединению наступит конец. Такое мнение замглавы МИД РФ выразил в субботу, 14 мая.

Он добавил, что такое развитие событий будет основано исключительно на принципах геополитики.

— Если Евросоюз — реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза, — цитирует Грушко РИА Новости.

10 мая Украина передала Европейскому союзу вторую заполненную часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что этим летом в ЕС планируют рассмотреть заявки Украины на членство в Союз. Политик отметила, что соответствующий процесс проходит ускоренными темпами. Позднее она уточнила, что обычно процесс вступления в Евросоюз может занимать несколько лет. Однако в ситуации с Украиной приходится делать необычные шаги.

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