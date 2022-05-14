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Трамвайный маршрут № 7 задерживается из-за ДТП в центре Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Трамвайный маршрут № 7 задерживается из-за ДТП в центре Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Палиха Карта всех событий

Трамвайный маршрут № 7 задерживается на улице Палиха из-за ДТП на путях. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На улице Палиха (в районе остановки «Новослободская улица») из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 7, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» предупредили о временном изменении маршрутов и попросили пассажиров следить за объявлениями водителей.

До этого стало известно, что местный проезд от первой улицы Бухвостова до Краснобогатырской улицы будет перекрыт 15 мая с 09:00 до 15:00 в связи с проведением «Пасхальной весны».

Также стало известно об изменении разметок на 67 участках столичных дорог. Уточняется, что новые схемы движения появятся на районных улицах и крупных магистралях в каждом округе, в том числе на ТТК.

Так, на внешней стороне на улице Сущевский Вал — от съезда с Рижской площади до Шереметьевского тоннеля — увеличится число полос с пяти до шести. Изменения позволят сделать движение свободнее на 10–15 процентов.

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