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Памятные значки ко дню рождения метро подарят пассажирам на стойках «Живое общение»

Евгений Белоусов
Город
Памятные значки ко дню рождения метро подарят пассажирам на стойках «Живое общение»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Кольцевая линия, метро Парк культуры Карта всех событий

Памятные значки будут дарить 15 мая пассажирам на станции метро «Парк культуры» и на всех стойках «Живое общение» в честь 87-летия метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 14 мая.

— На станции «Парк культуры» 15 мая состоится перформанс, с помощью которого воссоздадут день открытия метро в 1935 году — для зрителей перформанса мы подготовили символичный подарок — значки, выпущенные специально к 87-летию московского метро, — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня пройдут выступления артистов на площадках проекта «Музыка в метро», а в метрополитене будут выступать театральные артисты. Так, на станции «Чеховская» в 13:00 выступят актеры Московского государственного театра эстрады, а через час — артисты Московского театра мюзикла.

До этого стало известно, что Московский метрополитен 15 мая отпразднует 87 лет. В честь события на разных станциях подземки пройдут многочисленные праздничные мероприятия.

Столичное метро было открыто в 1935 году. В 2022 году 87 лет со дня открытия подземки отметят 67 тысяч сотрудников и миллион пассажиров.

В честь праздника 14 и 15 мая на Кольцевой линии метро пассажиры смогут проехать на любом из семи существующих типов поездов, которые будут ходить против часовой стрелки.

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