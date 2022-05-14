В НАСА пожаловались на сложности в работе с Россией из-за санкций

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Антироссийские санкции, вводимые Западом, начали влиять на работу астронавтов НАСА. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на советников ведомства по безопасности в субботу, 14 мая.

— Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности, — сказала бывший астронавт Сьюзен Хелмс.

Зарубежные авиакомпании, по ее данным, сокращают или вовсе отменяют полеты в Москву, а из-за приостановки операций иностранных банков в России не работают кредитные карты. Однако НАСА, подчеркнула Хелмс, всеми силами старается сохранить связь с Россией.

Кроме того, в НАСА активно поддерживается идея перекрестных полетов. Она заключается в том, чтобы астронавты летали на кораблях «Союз», а космонавты из России отправлялись к МКС на частных Crew Dragon, передает РИА Новости.

29 апреля глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что российское правительство в середине мая 2022 года примет решение по перекрестным полетам на МКС. По его словам, в настоящее время власти РФ высказывают разные мнения по данному вопросу. С целью окончательного принятия решения правительство проведет согласительное совещание.