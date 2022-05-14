Чавушоглу: Турки выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Администрация президента РФ

Большинство турок просят власти блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в субботу, 14 мая.

— НАТО — это прежде всего военно-политический альянс союзников. Финляндия и Швеция открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана — прим. «ВМ»), которой осуществляются террористические атаки на Турцию, буквально вчера погиб наш военнослужащий, — сказал министр.

Анкара, уточнил он, будет обсуждать вопрос о недопущении Хельсинки в альянс с остальными членами НАТО. Чавушоглу также отметил, что у него вскоре ожидаются переговоры с коллегами из Стокгольма и Хельсинки, передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим финским коллегой Саули Ниинисте обсудил решение Финляндии вступить в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что подобное решение может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это сделает их возможными целями для армии России. По словам дипломата, обе страны сами осознают, что вступление их в альянс вызовет «зеркальные меры» со стороны России.