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Путин указал Ниинисте на ошибочность вступления Финляндии в НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Путин указал Ниинисте на ошибочность вступления Финляндии в НАТО
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с финским лидером Саули Ниинисте решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 14 мая.

— Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует, — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что подобное решение может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях. Он напомнил, что между обеими государствами в течение многих лет выстраивались доверительные и добрососедские отношения.

Также собеседники обсудили специальную операцию на Украине, а особое внимание уделялось переговорному процессу между Москвой и Киевом. Путин подчеркнул, что Украина проявляет незаинтересованность в успехе переговоров, отмечается на сайте Кремля.

До этого Ниинисте заявил Путину, что требования Москвы в 2021 году, направленные на недопущение вступления страны в альянс, фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности страны.

Ниинисте и глава правительства страны Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это сделает их возможными целями для армии России. По словам дипломата, обе страны сами осознают, что вступление их в альянс вызовет «зеркальные меры» со стороны России.

Финляндия Владимир Путин НАТО
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