Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО

Полина Долганова
В мире
Президент Финляндии сообщил Путину о намерении страны вступить в НАТО
Фото: Pixabay

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что в ближайшие дни страна примет решение о членстве в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в канцелярии.

Уточняется, что финский лидер сообщил своему российскому коллеге, что требования Москвы в 2021 году, направленные на недопущение вступления стран в альянс, фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности страны.

Среди причин, по которым правительство Финляндии хочет вступить в НАТО, Ниинистё также назвал российскую спецоперацию на Украине, передает РИА Новости.

13 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его страна планирует подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

В четверг, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин заявили о важности незамедлительного вступления в НАТО. Они отметили, что финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в альянс, чтобы обеспечить себе безопасность.

Финляндия Владимир Путин НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте