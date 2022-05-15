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Прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым пройдет в Москве 15 мая

Егор Провоторов
Общество
Прощание с певцом Ренатом Ибрагимовым пройдет в Москве 15 мая
Ренат Ибрагимов

В столичной соборной мечети в воскресенье, 15 мая, пройдет прощание с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым. Он будет похоронен в мусульманской части Волковского кладбища в Мытищах, сообщили в пресс-службе полномочного представительства Республики Татарстан в России.

— Прощание с Ренатом Исламовичем Ибрагимовым состоится 15 мая (воскресенье) в 15:00 в Московской соборной мечети. В 17:00 состоится погребальная молитва (дженаза-намаз), - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Народный артист РСФСР, певец, композитор, актер Ренат Ибрагимов скончался в возрасте 74 лет в российской столице. Об этом в субботу, 14 мая, сообщила дочь артиста.

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», настоящий успех и известность пришли к певцу в 1975 году после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи. Кроме музыкальной карьеры Ибрагимов также снялся в ряде кинофильмов, среди которых «Итальянский контракт» Владислава Чеботарева 1993 года. В этом фильме Ибрагимов не только сыграл главную роль, но и стал его продюсером.

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