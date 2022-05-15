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На Сахалине ликвидируют последствия мощного циклона

Егор Провоторов
Происшествия
На Сахалине ликвидируют последствия мощного циклона
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоятся две новых лекции – «Растительный мир Сахалина и Курильских островов. Опыт интродукции» и «Тринадцатый бросок на Кавказ».

Циклон с мокрым снегом и проливным дождем обрушился в ночь на воскресенье, 15 мая, на десять районов в центре и на юге полуострова Сахалин. Из-за обильных осадков нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов, зафиксирован резкий подъем уровня рек в регионе.

В департаменте информационной политики администрации Сахалинской области сообщили, что разгул стихии отразился на работе 15 линий электропередач. В результате природного катаклизма без электроснабжения остались почти восемь тысяч человек, проживающих в 1141 доме, пишет «Российская газета».

На участке автомобильной трассы между населенными пунктами Смирных и Первомайское подмыт мост. К восстановительным работам было решено приступить после того, как уровень воды в реке снизится.

Сообщается, что в восстановительных работах на энергетических объектах задействованы шесть бригад компании «Сахалинэнерго».

В конце апреля в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2 произошел серьезный пожар. Причиной возгорания на режимном объекте стало отключение турбогенератора.

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