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В КНДР за сутки зафиксировали почти 300 тысяч случаев «незнакомой лихорадки»

Егор Провоторов
В мире
В КНДР за сутки зафиксировали почти 300 тысяч случаев «незнакомой лихорадки»
Фото: Pixabay

Власти Северной Кореи за субботу, 14 мая, зарегистрировали почти 300 тысяч новых пациентов с повышенной температурой тела и еще 15 погибших, всего заболели более 820 тысяч жителей страны, передает утром в воскресенье, 15 мая, северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как следует из сообщения государственного СМИ «о ситуации с распространением и лечением пандемии», по информации специально созданного для борьбы с инфекцией оперативного штаба, с вечера 13 мая до 18.00 по местному времени 14 мая число «пациентов с повышенной температурой» в республике возросло более чем на 296 тысяч человек. При этом более 252 тысяч человек выздоровели, пишет РИА Новости.

Ранее власти КНДР впервые с начала мировой пандемии коронавируса сообщили об обнаружении в стране заразившихся COVID-19. По информации ЦТАК, с конца апреля нынешнего года в стране начала распространяться «незнакомая лихорадка».

О первом случае заражения было объявлено в четверг, 12 мая. Власти страны созвали заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи в связи с инцидентом. В заседании принял участие и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он заявил, что властям КНДР теперь следует усилить работу на границах и на фронте борьбы с COVID-19.

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