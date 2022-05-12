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В Северной Корее произошло ЧП из-за первого случая коронавируса в стране

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
В Северной Корее произошло ЧП из-за первого случая коронавируса в стране
Фото: Pixabay

Власти Северной Кореи выявили на территории государства первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 12 мая, сказано в распространенном сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

— В стране произошло крупное чрезвычайное происшествие, прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года, — отмечается в тексте сообщения.

Случай заражения был зафиксирован по итогам изучения результатов анализов образцов, собранных в Пхеньяне в воскресенье, 8 мая. Один из жителей КНДР заразился штаммом «омикрон» BA.2, пишет ТАСС.

Власти страны созвали заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи в связи с инцидентом. В заседании принял участие и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он заявил, что властям КНДР теперь следует усилить работу на границах и на фронте борьбы с COVID-19.

До этого случая власти корейской республики не сообщали о выявлении случаев заражения коронавирусной инфекцией внутри страны.

Накануне заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что резкий подъем заболеваемости COVID-19 в Китае в апреле 2022 года во многом объясняется недостаточной эффективностью применяемых там вакцин.

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