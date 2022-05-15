Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Начальник СИЗО в Херсоне: Бунт давно готовился сотрудниками СБУ

Егор Провоторов
В мире
Начальник СИЗО в Херсоне: Бунт давно готовился сотрудниками СБУ
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе города Херсон, предполагавший бегство осужденных преступников для дестабилизации ситуации в населенном пункте, а также для дискредитации действующей администрации, сообщил в воскресенье, 15 мая, исполняющий обязанности начальника пенитенциарного учреждения Игорь Гуряков.

— Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию, — заявил начальник СИЗО в интервью РИА Новости.

Он это заявил, поскольку являлся агентом СБУ последние 17 лет. Он назвал свой позывной и заявил, что его куратором в вооруженных силах Украины является Андрей Сипливый.

По словам Гурякова, в среду, 11 мая, он получил команду от Сипливого выпустить из камер всех преступников, после чего обстановка в СИЗО начала выходить из-под контроля охранников, которые были расставлены по периметру изолятора.

Накануне стало известно, что заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и попытались сбежать в город, но попытка побега и беспорядки были подавлены силами сотрудников изолятора и военной полицией России.

Украина СИЗО бунт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте