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Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе города Херсон, предполагавший бегство осужденных преступников для дестабилизации ситуации в населенном пункте, а также для дискредитации действующей администрации, сообщил в воскресенье, 15 мая, исполняющий обязанности начальника пенитенциарного учреждения Игорь Гуряков.

— Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию, — заявил начальник СИЗО в интервью РИА Новости.

Он это заявил, поскольку являлся агентом СБУ последние 17 лет. Он назвал свой позывной и заявил, что его куратором в вооруженных силах Украины является Андрей Сипливый.

По словам Гурякова, в среду, 11 мая, он получил команду от Сипливого выпустить из камер всех преступников, после чего обстановка в СИЗО начала выходить из-под контроля охранников, которые были расставлены по периметру изолятора.

Накануне стало известно, что заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и попытались сбежать в город, но попытка побега и беспорядки были подавлены силами сотрудников изолятора и военной полицией России.