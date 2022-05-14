Военная полиция России предотвратила побег из СИЗО в Херсоне

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Заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и попытались сбежать в город, но попытка побега и беспорядки были подавлены силами сотрудников изолятора и военной полицией России. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 14 мая.

— В среду (11 мая — прим. «ВМ») заключенные СИЗО в Херсоне организовали массовый бунт и вышли из камер. Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощью к военной полиции России для стабилизации ситуации, — говорится в материале.

Уточняется, что в настоящее время обстановка в СИЗО стабильна, а все заключенные находятся на своих местах. На данный момент выясняется, как именно заключенные смогли выбраться из камер.

По данным агентства, в изоляторе содержатся 280 осужденных за тяжкие преступления. Кроме того, 13 из них приговорены к пожизненному заключению, передает РИА Новости.

12 мая в центре Херсона прогремели мощные взрывы. Предполагается, что за обстрелом Херсона стоят украинские националисты.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Также стало известно, что регион с 1 мая перешел в рублевую зону.

После этого заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить область в состав РФ. Позднее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит любое решение жителей Херсонской области.