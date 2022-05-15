Невролог Жданов перечислил основные причины возникновения судорог

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Врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов рассказал, из-за каких причин у человека могут появляться судороги.

По его словам, чаще всего этот симптом возникает ночью или утром после пробуждения. Приступ может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, при этом дискомфорт или болезненные ощущения после мышечного спазма могут сохраняться на протяжении нескольких часов или даже дней, уточнил специалист.

Жданов отметил, что спазм может случиться в любой части тела, однако наиболее часто он происходит в мышцах конечностей, передней брюшной стенки и межреберных мышцах.

— Согласно статистике, крампи в ногах в 75 процентах случаев (судороги — прим. «ВМ») происходят по ночам, — подчеркнул врач.

Он пояснил, что судороги могут возникать из-за физиологических процессов в мышцах в результате обезвоживания или недостаточного потребления жидкости, употребления соленых продуктов и переохлаждения. Также причиной спазмов могут стать перегрузки мышц в результате физической активности или ее недостатка, занятий в тренажерном зале или плавания в холодной воде. Кроме того, по словам невролога, судороги могут стать следствием длительного нахождения ног или тела в неудобном положении, в неудобной обуви или в результате плоскостопия.

Симптом может возникнуть по причине дефицита витаминов и микроэлементов, отравления, а также употребления алкоголя и курения. Судороги в пять раз чаще встречаются у курящих людей, констатировал врач.

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