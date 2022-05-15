Постпред Крыма заявил, что освобожденные регионы Украины должны выйти из ее состава

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Регионы Украины, освобожденные от националистов, должны принять решение о выходе из состава страны. Такое мнение выразил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в воскресенье, 15 мая.

— По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости, — сказал он.

Вице-премьер отметил, что подобный путь прошел и Крым. Однако проведение референдумов в освобожденных регионах постпред считает преждевременным. Это связано с проведением спецоперации на Украине.

Мурадов подчеркнул, что на данный момент могут быть приняты и иные политические решения. По его словам, все зависит от волеизъявления народа, передает РИА Новости.

До этого Георгий Мурадов заявил, что освобожденные территории в южной части Украины должны стать еще одним российским регионом. По словам политика, это является волей местного населения.