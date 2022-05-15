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Два трамвайных маршрута задерживаются на востоке Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Два трамвайных маршрута задерживаются на востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

В 2-м Полевом переулке задерживаются трамвайные маршруты № 4П и № 45. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что трамваи задерживаются по техническим причинам.

Позже стало известно, что движение маршрутов возобновлено.

До этого сообщалось, что движение трамваев на Лефортовском мосту возобновится после улучшения погодных условий. Маршруты продолжат работать по временной схеме. Помимо этого, сохраняется работа автобусного маршрута № 050 от Авиамоторной улицы до станции метро «Комсомольская».

Со вторника, 10 мая, на северо-востоке столицы в районе 3-й Мытищинской улицы будет ограничено движение транспорта из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей.

Так, на пересечении Кулакова и Графского переулков с 10 мая по 15 июня включительно будут частично заняты одна полоса и парковочные места для проведения работ. С 12 сентября по 25 октября в этом месте будет восстанавливаться структура, нарушенная инженерными работами.

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