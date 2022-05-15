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Минобороны: ВС России уничтожили две пусковые установки С-300 в Сумской области

Александр Афонин

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Минобороны: ВС России уничтожили две пусковые установки С-300 в Сумской области
Фото: mil.ru / Минобороны России

В результате удара оперативно-тактической и армейской авиации были поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщил в воскресенье, 15 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области, — сказал он.

Помимо этого, в районе населенного пункта Степное российские военнослужащие перехватили тактическую ракету «Точка-У». 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» были перехвачены в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка и Чернобаевка.

В результате ударов ракетных войск артиллерии были уничтожены до 150 националистов, отметили в ведомстве.

В период с 7 мая российские военные отбили несколько попыток подразделений ВС Украины захватить остров Змеиный. По словам Игоря Конашенкова, атаки были спланированы украинским Генштабом при участии США и Великобритании по приказу президента республики Владимира Зеленского.

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