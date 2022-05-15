Политолог оценил роль США и антироссийских санкций в ухудшении экономической ситуации в ЕС

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Серьезные экономические проблемы назревают не только в Европе, но и во всем мире. Антироссийские санкции также играют роль в подобном развитии событий. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

В воскресенье, 15 мая, в издании Bloomberg заявили, что политики в ЕС опасаются рецессии и стагфляции на фоне усиливающегося кризиса.

По словам Кортунова, речь действительно может идти о глобальной или циклической рецессии. О таком развитии событий много говорят экономисты, обычно прогнозируя его начало в 2023 или 2024 году.

— Рецессия может быть нециклической, связанной с болезненной перестройкой экономики прежде всего Европейского союза. Но в каком-то смысле и мировой экономики в целом. Действительно, риски велики: мы видим, что существуют значительные инфляционные ожидания. Есть угроза того, что называется стагфляцией: одновременное наличие высокой инфляции и низких темпов роста, — рассказал политолог.

Эксперт отметил, что серьезность рисков определяется большим количеством переменных. Например, проблемы с коронавирусом могут вызвать серьезное замедление экономики в Китае.

Влияют и действия американских регуляторов, уточнил Кортунов.

— Неясно, как будет себя вести Федеральная резервная система США. Поскольку ФРС сейчас повышает учетные ставки, это тоже замедляет глобальную экономику. Есть много факторов, оценить которые сейчас до конца никто не может, но эти опасения имеют под собой определенные основания, отмахнуться от них было бы неправильно, — пояснил специалист.

Антироссийские санкции — один из факторов, влияющих на ухудшение экономической ситуации в ЕС, но он не самый главный, отметил Кортунов. В частности, сложным выглядит энергетический переход, который вызван как нарушением сотрудничества с Россией, так и внутренними причинами, уточнил политолог.

В Европе есть целый ряд долгосрочных системных проблем, замедляющих развитие экономики, заметил Кортунов.

— Это и значительная стоимость европейской рабочей силы, и социальные программы, которые сейчас в Европе очень популярны. Во многих странах у власти находятся левоцентристские коалиции, ориентированные на социальное государство, что приводит к удорожанию европейской продукции и снижению конкурентоспособности. Если посмотреть на демографические тенденции, то там тоже есть проблемы. Есть опасения технологического отставания Европы от Северной Америки и Восточной Азии. Есть угроза утраты конкурентоспособности, особенно для стран, являющихся локомотивами европейской экономики, — перечислил собеседник «ВМ».

Украинский кризис тоже влияет на состояние экономики ЕС: это и отвлечение ресурсов, и проблемы украинских беженцев, и разрыв связей с Россией, заключил специалист.