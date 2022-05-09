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Политолог Журавлев: Континентальная Европа не в восторге от поддержки украинской стороны

Рафаэль Залян

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Политика
Политолог Журавлев: Континентальная Европа не в восторге от поддержки украинской стороны
Фото: pixabay.com

Континентальная Европа никогда не отличалась особой поддержкой Украины, поэтому призывы отдельных евродепутатов приостановить вооружение этого государства вполне ожидаемы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявление члена Европарламента Тьерри Мариани о необходимости прекратить финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам эксперта, подобное высказывание Мариани позволил себе не по причине того, что поддерживает действия РФ на Украине, а поскольку «поле боя» находится в непосредственной близости к Европе:

— В чем преимущество быть европейским депутатом? А в том, что ты можешь говорить такие вещи и тебе ничего за это не будет. Ты по большому счету ничего не решаешь, и тебе, собственно говоря, ничего и не нужно. Но ты против участия во всех этих процессах, к которым принуждают Вашингтон и Брюссель. Но при этом твой голос всегда слышен.

Эксперт отметил, что Вашингтон «придушил континентальную Европу идеологически», поэтому подобные громкие заявления еще будут звучать не раз:

— Европейцам сказали, что русские — это новые нацисты, если вы их поддержите — значит, вы поддерживаете нацизм. Что для Франции и Германии неприемлемо. То есть отказаться от так называемой борьбы против России они не могут, но в то же время они против снабжения Украины вооружением, поскольку это затягивает конфликт и есть опасения, что военные действия в какой-то момент могут перекинуться в том числе и на страны ЕС.

Многие политики совсем не хотят участвовать в этой «заварухе», но боятся в этом признаться, считает Журавлев.

Эксперт подчеркнул, что большинство представителей европейского политического истеблишмента с «удовольствием отвернулись бы и от Украины, и от России», но давление Вашингтона, нужда в российских энергоресурсах заставляют Европу постоянно находиться между двух огней:

— Мариани на самом деле высказал мнение многих депутатов, восседающих в Европарламенте. Потому что континентальная Европа абсолютно не в восторге от всей этой поддержки украинской стороны. Но это вовсе не означает, что завтра этого депутата все послушаются и перестанут вооружать Украину.

Эксперт убежден, что Запад не станет менять стратегию и продолжит свою активную русофобскую политику и демонстративную поддержку Киева.

До этого стало известно, что Канада направит 38,8 миллиона долларов для поддержки Украины. В пакет помощи также войдут боеприпасы для гаубиц М777 и стрелкового оружия.

Всего с конца февраля 2022 года Украина получила оружие и финансовую помощь более чем на 12 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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