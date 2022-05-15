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Ученые объяснили привычку людей грызть ногти при волнении

Анастасия Колоскова
Общество
Ученые объяснили привычку людей грызть ногти при волнении
Фото: Pixabay

Ученые из Великобритании выяснили, что привычка грызть ногти при волнении является способом привлечения внимания к себе.

Исследователи отмечают, что люди, привлекая внимание таким образом, побуждают окружающих относиться к ним положительно. По данным экспертов, даже представители Homo sapiens использовали «внешние способы» проявления эмоционального состояния, чтобы добиться дополнительной поддержки.

Согласно данным исследований, опубликованных в журнале Evolution and Human Behavior, люди часто демонстрируют признаки стрессового состояния во вред себе. Подобными сигналами, помимо кусания ногтей, могут стать почесывания, ерзание, прикосновения к волосам или лицу. Так человек пытается показать, что пребывает в нестандартном состоянии с целью получить помощь, передает ФАН.

До этого врач-онколог Игорь Самойлов рассказал, что хронический стресс, эмоциональный всплеск, как и их сдерживание, одинаково негативно влияют на здоровье. Он уточнил, что страх и стресс могут стать причиной развития онкологических процессов, а вот сдерживание эмоций чаще всего бьет по вегетативной нервной системе, внутренним органам.

Эксперт отметил, что попытка сдержать эмоции — это сильный удар по организму, но и чрезмерная эмоциональность бывает чревата неблагоприятными последствиями.

Стресс привычки Ученые
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