Врач рассказал, к каким опасным заболеваниям приводит сдерживание эмоций

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Сдерживание негативных эмоций может стать причиной многих заболеваний, связанных с органами дыхания и нервной системы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-онколог Игорь Самойлов.

По его словам, хронический стресс, эмоциональный всплеск, как и их сдерживание, одинаково негативно влияют на здоровье:

— Например, страх и стресс могут действительно стать причиной развития онкологических процессов, образования раковых клеток. А вот сдерживание эмоций чаще всего бьет по вегетативной нервной системе, внутренним органам. Вследствие этого у пациента возникает одышка, диарея, гипергидроз, бессонница, может появиться изжога. Это называется психосоматический синдром, когда ваше эмоциональное состояние начинает оказывать воздействие и на физическое.

Эксперт отметил, что попытка сдержать эмоции — это сильный удар по организму, но и чрезмерная эмоциональность бывает чревата неблагоприятными последствиями:

— Все-таки именно развитие раковых клеток вследствие эмоционального сдерживания или, напротив, всплеска эмоций — это, скорее всего, одна из причин возникновения онкологии, поскольку не нужно исключать генетическую предрасположенность пациента, общее состояние здоровья и возрастные показатели.

По словам спикера, до сих пор специалисты не смогли установить причины возникновения раковых клеток в организме, которые могут образоваться на фоне эмоциональных нарушений.

При этом катализатором болезни может стать воспалительный процесс в организме, хронический стресс и генетика. В то же время подавление своих чувств может обострить некоторые психологические болезни и привести к депрессии, заключил медик.