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Выпускники МГТЭ поздравили пассажиров с днем рождения метро Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Выпускники МГТЭ поздравили пассажиров с днем рождения метро Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Чеховская Карта всех событий

Выпускники Московского государственного театра эстрады поздравили пассажиров с днем рождения столичного метро. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что артисты организовали выступление в переходе между станциями «Чеховская» и «Пушкинская».

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»
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Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»
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Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»
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Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»
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Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В импровизированном концерте также принял участие московский театр мюзикла. Его артисты исполнили известные хиты ХХ века, такие как «Я шагаю по Москве», «Новые времена» и другие, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

До этого с днем рождения московского метро пассажиров и сотрудников столичной подземки поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города напомнил, что метро было открыто 15 мая 1935 года.

Первый его участок шел от станции «Сокольники» до «Парка культуры» c ответвлением на «Смоленскую». Собянин отметил, что на сегодняшний день метро выросло в десятки раз. С запуском Московского центрального кольца (МЦК), D1 и D2 его протяженность составила почти 800 километров.

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