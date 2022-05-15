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Собянин поздравил жителей столицы с днем рождения московского метро

Александр Афонин
Город
Собянин поздравил жителей столицы с днем рождения московского метро
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил пассажиров и сотрудников столичной подземки с днем рождения московского метро. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале в воскресенье, 15 мая.

— Поздравляю с днем рождения московского метро всех сотрудников и пассажиров, — написал он.

Глава города напомнил, что метро было открыто 15 мая 1935 года. Первый его участок шел от станции «Сокольники» до «Парка культуры» c ответвлением на «Смоленскую».

Собянин отметил, что на сегодняшний день метро выросло в десятки раз. С запуском Московского центрального кольца (МЦК), D1 и D2 его протяженность составила почти 800 километров.

Мэр добавил, что за это время метрополитен вошел в число лидеров по надежности и интенсивности движения поездов, по темпам строительства и расширения, количеству способов оплаты, а также числу работников.

— Московское метро — это также пассажирские сервисы мирового уровня, — отметил Собянин.

До этого мэр столицы сообщил о возвращении фестиваля «Московские сезоны» в город после двухлетней паузы. Помимо этого, глава города рассказал об итогах прошедших фестивалей «Пасхальный дар» и «Московская весна».

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