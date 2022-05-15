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«Угроза утраты»: политолог перечислил долгосрочные проблемы, которые угрожают экономике ЕС

Игорь Синельников
Александр Афонин

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Угроза утраты»: политолог перечислил долгосрочные проблемы, которые угрожают экономике ЕС
Фото: flickr/minoritenplatz8

В Европе есть целый ряд долгосрочных системных проблем, замедляющих развитие экономики. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

— Это и значительная стоимость европейской рабочей силы, и социальные программы, которые сейчас в Европе очень популярны, — сказал он.

По словам политолога, у власти многих европейских стран находятся левоцентристские коалиции. Их политика ориентирована на социальное государство, что приводит к удорожанию продукции и снижению конкурентоспособности.

Помимо этого, Кортунов выделил проблемы и в демографических тенденциях.

— Есть опасения технологического отставания Европы от Северной Америки и Восточной Азии. Есть угроза утраты конкурентоспособности, особенно для стран, являющихся локомотивами европейской экономики, — отметил политолог.

На состояние экономики Евросоюза влияет и кризис на Украине. По словам эксперта, он приводит к отвлечению ресурсов, проблемам украинских беженцев и разрыву связей с Россией.

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани 9 мая заявил, что Евросоюз перешел на «экономику войны». По его словам, из-за этого некоторые страны «пострадают гораздо больше из-за решений других в области энергетики».

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