Блинкен заявил, что новая стратегия НАТО коснется сдерживания России

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Новая стратегия НАТО, которую примут в следующем месяце, будет касаться, в том числе, сдерживания России. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

— И это включает защиту от сдерживания агрессии России. Думаю, это будет полностью отражено в стратегической концепции, — сказал госсекретарь.

Он отметил, что документ обсудят и проработают в июне на саммите в Мадриде. По словам Блинкена, основой новой стратегии станет «защита и сдерживание», передает РИА Новости.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО сообщило, что в новой стратегии альянса Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза». По данным издания, новый документ НАТО также коснется Китая и его отношений с Россией.

Кроме этого, в нем будет затронут вопрос поддержки соседних стран, которые оказались уязвимы перед «принуждением и агрессией». Известно, что в предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась как «партнер» НАТО. Однако, как ожидается, в новом документе эту формулировку уберут.