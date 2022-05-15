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Bloomberg: НАТО хочет обозначить Россию как «угрозу» в новой стратегии

Анастасия Колоскова
В мире
Bloomberg: НАТО хочет обозначить Россию как «угрозу» в новой стратегии
Фото: depositphotos

Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза» в новой стратегии НАТО, которую планируют принять в июне. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в альянсе в воскресенье, 15 мая.

— Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится, — говорится в материале.

По данным издания, новый документ НАТО также коснется Китая и его отношений с Россией. Кроме этого, в нем будет затронут вопрос поддержки соседних стран, которые оказались уязвимы перед «принуждением и агрессией».

Известно, что в предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась как «партнер» НАТО. Однако, как ожидается, в новом документе эту формулировку уберут, передает РИА Новости.

15 мая правительство Финляндии приняло официальное решение о вступлении в НАТО. Отмечается, что заявка будет подана после консультаций с парламентом, а само голосование о вступлении планируется во вторник, 17 мая.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Финляндии не стоит этого делать. По его словам, США используют Североатлантический альянс, чтобы управлять Европой.

Если страна вступает в военный блок, то она теряет свой суверенитет и фактически делегирует его Вашингтону. США при принятии стратегических решений руководствуются прежде всего своими интересами, а не национальными интересами других членов альянса.

Эксперт отметил, что Финляндию может ждать та же судьба. А поскольку ее граница находится в 200 километрах от Санкт-Петербурга, ей предстоит столкнуться и с ответными действиями России, добавил Литовкин.

Он также рассказал, как Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО. По его словам, если республика решится на подобный шаг, РФ будет вынуждена не только укрепить свою границу с этой страной, но и нацелить на нее свои оперативно-тактические ракеты.

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