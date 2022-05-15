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Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Финляндии не стоит вступать в НАТО. По его словам, республика может потерять свой суверенитет и столкнуться с проблемами.

— Во-первых, чем больше стран входит в альянс, тем больше возможностей ими управлять. Во-вторых, каждая страна, которая входит в НАТО, теряет свой суверенитет, — рассказал эксперт.

Литовкин добавил, что США используют Североатлантический альянс, чтобы управлять Европой. Если страна вступает в военный блок, то она теряет свой суверенитет и фактически делегирует его Вашингтону. США при принятии стратегических решений руководствуются прежде всего своими интересами, а не национальными интересами других членов альянса.

Эксперт отметил, что Финляндию может ждать та же судьба. А поскольку ее граница находится в 200 километрах от Санкт-Петербурга, ей предстоит столкнуться и с ответными действиями России, добавил Литовкин.

15 мая правительство Финляндии приняло официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс.

Виктор Литовкин в беседе с «ВМ» рассказал, как Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО. По его словам, если республика решится на подобный шаг, РФ будет вынуждена не только укрепить свою границу с этой страной, но и нацелить на нее свои оперативно-тактические ракеты.