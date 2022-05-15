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Жителям столицы рассказали о работе инженеров мобильной лаборатории «Моссвета»

Анастасия Колоскова
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Жителям столицы рассказали о работе инженеров мобильной лаборатории «Моссвета»
Фото: mos.ru / Максим Денисов

За состоянием наружного освещения в столице ежедневно следят специалисты ГУП «Моссвет», подведомственного столичному департаменту ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 15 мая.

Так, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Каждый вечер ее улицы освещают почти миллион разнообразных фонарей и светильников.

Лаборатория «Моссвета» представляет собой автомобиль, который оснащен высокоточной цифровой камерой. Это позволяет в режиме реального времени замерять яркость архитектурного освещения, дорожного покрытия, а также информационных и рекламных конструкций в вечернее и ночное время.

Полученные в ходе контроля данные проверяют на соответствие положенным нормам и стандартам, в этом специалистам помогает особая программа. Она позволяет отмечать на снимке с четким изображением дороги или конструкции так называемый полигон — область, состоящую из выбранного количества точек, которых может быть 60, 90 или 120. По полигону сотрудники «Моссвета» определяют, насколько хорошо освещена территория.

— С приходом весны начинается самый горячий период для нашей мобильной светотехнической лаборатории. Регламентные проверки освещения автомобильных дорог проходят преимущественно в теплое время года и на сухом асфальте, поскольку замеряется свет, отражающийся от дорожного покрытия, — отметил директор ГУП «Моссвет» Дмитрий Фаустов.

Так, в 2021 году при помощи мобильной лаборатории было проведено 1114 светотехнических замеров. Специалисты проверили яркость пешеходных пространств 519 раз, освещенность рекламных конструкций — 364 раза, а дорожных покрытий — 126 раз, передает официальный сайт мэра Москвы.

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