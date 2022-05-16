Захарова: Москва не оставит без ответа хамские шаги Запада

Фото: МИД РФ

Российская сторона не оставит без внимания и ответа хамские или незаконные шаги западных стран, заявила в воскресенье, 15 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она напомнила, что в последнее время Москвой были предприняты вышеуказанные шаги — российская сторона объявила недружественными некоторые страны, пишет РИА Новости.

— Здесь вариантов нет — не останутся без ответа подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона, как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних соглашений, шаги. Безусловно, на все это мы ответим, — подчеркнула официальный представитель дипведомства.

Западные государства в последние месяцы ввели несколько санкционных пакетов против России на фоне ситуации на Украине. По словам президента России, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада, на что отчетливо указывают антироссийские рестрикции.

Накануне Захарова обвинила западные государства в росте мировых цен на продовольственные товары.