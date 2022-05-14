Захарова обвинила Запад в росте мировых цен на продовольствие

Фото: МИД РФ

Рост мировых цен на продовольствие вызван не специальной операцией на Украине, а санкциями Запада против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 14 мая.

— Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение. А если брать первопричины в более широком контексте, то развал государственности Украины — также дело рук коллективного Запада, — сказала дипломат.

Таким образом она ответила на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод. Предшественники Бербок моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме, написала Захарова в Telegram-канале.

Бербок заявила, что кризис на Украине может привести к глобальному мировому голоду. Она добавила, что российские власти якобы специально блокируют экспорт продовольствия, так как это является частью гибридной войны.

До этого президент России Владимир Путин предупредил о последствиях западной политики санкций, которые будет крайне сложно спрогнозировать. Глава государства отметил, что элиты западных стран несут полную ответственность за сложившуюся ситуацию. По его словам, они ради сохранения глобального доминирования готовы пожертвовать всем остальным миром.