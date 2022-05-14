Глава МИД ФРГ заявила об угрозе глобального голода из-за кризиса на Украине

Фото: МИД РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что кризис на Украине может привести к глобальному мировому голоду. Такое мнение она выразила в субботу, 14 мая.

— Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены — не только у нас, но и по всему миру, — и грозит жестокий голод, — заявила министр.

Он добавила, что российские власти якобы специально блокируют экспорт продовольствия, так как это является частью гибридной войны.

Главы МИД стран G7 в свою очередь обратились к Москве с призывом «прекратить блокировать экспорт зерна», так как 43 миллиона граждан находятся на грани голода, передает ТАСС.

2 мая стало известно, что около 4,5 миллиона тонн зерна, которые остались на территории портов на Украине, не могут вывезти из страны.

При этом 12 мая президент России Владимир Путин заявил, что урожай зерновых культур в РФ в текущем году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Такой показатель может стать рекордным за всю российскую историю.