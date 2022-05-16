Берлин стал больше платить за российский импорт

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Несмотря на беспрецедентное число санкций против Москвы и сокращение объема торговли между странами, Германия стала больше платить за российский импорт. Об этом в воскресенье, 15 мая, со ссылкой на информацию Федерального статистического ведомства ФРГ сообщает местное издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Общие расходы Берлина на поставки из России выросли на 77,7 процента, достигнув отметки в 4,4 миллиарда евро. Причиной тому называют рост цен на сырьевые продукты, в частности нефть и природный газ. Данные показатели были зафиксированы, несмотря на сокращение общего импортного объема на 27,8 процента, пишет РИА Новости.

По информации, приведенной немецкими обозревателями, экспорт продукции ФРГ в Россию в марте нынешнего года сократился на 58,7 процента и составил 1 миллиард евро.

Итоговый торговый дефицит (разница между объектами импорта и экспорта) с Российской Федерацией в Германии достиг рекордных показателей, приблизившись к цифрам в 3,4 миллиарда в европейской валюте.

Накануне глава промышленного союза ФРГ Зигфрид Русвурм заявил, что последствия прекращения поставок российского газа в Германии сейчас были бы катастрофическими для экономики этой страны.