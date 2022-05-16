Центробанк: Мошенники используют тему санкций против банков для обмана россиян

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Злоумышленники принялись использовать тему антироссийских санкций против банков для обмана жителей РФ, сообщил в понедельник, 16 мая, глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

В качестве примера он привел звонки мошенников под видом сотрудников финансовой организации, в ходе которых сообщается о дефиците наличных средств, в том числе валюты.

— Под этим предлогом они предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий «специальный счет», с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства, — подчеркнул представитель регулятора в интервью «Известиям».

По словам Уварова, для открытия подобного счета аферисты запрашивают у россиян финансовые данные — реквизиты карты, а также подтверждающий код от банка. Узнав эти сведения, злоумышленники получают доступ к счету пострадавшего и переводят его деньги на собственные счета.

Также аферисты звонят россиянам и предлагают им оформить карты международных платежных систем, по которым якобы можно будет расплачиваться за рубежом. За определенную плату мошенники предлагают открыть счет в иностранном банке и оформить виртуальную карту.

В Центробанке в очередной раз порекомендовали гражданам не делиться ни с кем личными и финансовыми данными.

Накануне регулятор ввел временное послабление для финансовых организаций по лимитам открытых валютных позиций.