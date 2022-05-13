Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Центробанк ввел послабление для банков по лимитам открытых валютных позиций

Полина Долганова
Экономика
Центробанк ввел послабление для банков по лимитам открытых валютных позиций
Фото: Вечерняя Москва

Центробанк России ввел временное послабление для финансовых организаций по лимитам открытых валютных позиций. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе регулятора.

ЦБ РФ не будет наказывать банки за нарушение лимитов ОВП в валюте при условии их разнонаправленности и наличии достаточной взаимной компенсации позиций.

ЦБ также не будет наказывать финорганизации за несоблюдение лимитов совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов. При этом в пресс-службе отметили, что послабление не должно использоваться в целях спекуляции.

Период послабления действует до 31 декабря. ЦБ прогнозирует, что мера позволит банкам снизить расходы на урегулирование позиций в американской и европейской валюте.

До этого исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что курс евро к рублю существенно снизился в связи с сокращением импорта из Евросоюза, переходом к оплате газа в рублях и снижением интереса трейдеров к европейской валюте.

По его словам, импорт из ЕС в Россию сократился более чем на 50 процентов. Эксперт считает, что ЦБ РФ и Министерству финансов приходится заниматься сдерживанием падения европейской валюты для сохранения доходов экспортеров.

Банки ЦБ РФ Евро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте