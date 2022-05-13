Центробанк ввел послабление для банков по лимитам открытых валютных позиций

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Центробанк России ввел временное послабление для финансовых организаций по лимитам открытых валютных позиций. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе регулятора.

ЦБ РФ не будет наказывать банки за нарушение лимитов ОВП в валюте при условии их разнонаправленности и наличии достаточной взаимной компенсации позиций.

ЦБ также не будет наказывать финорганизации за несоблюдение лимитов совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов. При этом в пресс-службе отметили, что послабление не должно использоваться в целях спекуляции.

Период послабления действует до 31 декабря. ЦБ прогнозирует, что мера позволит банкам снизить расходы на урегулирование позиций в американской и европейской валюте.

До этого исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что курс евро к рублю существенно снизился в связи с сокращением импорта из Евросоюза, переходом к оплате газа в рублях и снижением интереса трейдеров к европейской валюте.

По его словам, импорт из ЕС в Россию сократился более чем на 50 процентов. Эксперт считает, что ЦБ РФ и Министерству финансов приходится заниматься сдерживанием падения европейской валюты для сохранения доходов экспортеров.