Почти 400 тысяч случаев заражения «незнакомой лихорадкой» зафиксировано в КНДР за сутки

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Северная Корея в минувшее воскресенье, 15 мая, зарегистрировала более 392 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших, всего в стране заболели более 1,2 миллиона человек, скончались 50 из них, пишет северокорейской Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

На прошлой неделе в стране начала активно распространяться «незнакомая лихорадка». Из ряда публикаций государственной прессы КНДР можно сделать вывод, что в государстве наступила пандемия коронавируса, однако точной информации относительно доли пациентов, больных именно COVID-19, не приводится.

Согласно данным ЦТАК, с вечера 14 мая по 18.00 местного времени 15 мая число пациентов, у которых зафиксировано повышение температуры тела, в стране выросло более чем на 392 тысячи человек. При этом более 152 тысяч заболевших пошли на поправку.

Число заболевших с повышенной температурой с конца апреля по настоящий момент составляет более 1,213 млн человек, среди них около 648 тысяч выздоровели, а еще 564 тысячи проходят лечение.

К настоящему времени общее число погибших от «лихорадки» составляет 50 человек. По меньшей мере у одного из пациентов был диагностирован вариант штамма «стелс-омикрон», пишет РИА Новости.

Днем ранее сообщалось о 300 тысячах зафиксированных случаев повышения температуры среди жителей Северной Кореи за сутки.