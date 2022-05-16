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Центр паллиативной помощи открылся в Боткинской больнице после капитального ремонта

Александр Афонин
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Центр паллиативной помощи открылся в Боткинской больнице после капитального ремонта
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве начал работу обновленный паллиативный центр Боткинской больницы. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Широкие лечебные возможности этого стационара позволяют оказывать пациентам любую медицинскую помощь, в том числе теперь и паллиативную, по самым современным стандартам, — сказала она.

Заммэра отметила, что корпус стал восьмым, который начал работу после капитального ремонта по программе комплексного развития Боткинской больницы. До конца года планируется открытие еще двух паллиативных центров.

В ходе ремонтных работ специалисты провели частичную перепланировку, обновили коммуникации и изменили функциональное назначение некоторых пространств.

Палаты оснастили всем необходимым для комфорта пациентов: многофункциональные кровати с противопролежневыми матрасами, телевизоры, системы вызова персонала, а также потолочные рельсовые системы для перемещения больных, передает официальный сайт мэра Москвы.

2 мая заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве отремонтировали корпус № 6 Боткинской больницы. Он отметил, что в корпусе отреставрировали фасад и кровлю, а также восстановили лестницу.

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